UEFA'dan Hayri Çavuşoğlu'na görev geldi

Hayri Çavuşoğlu, 21 Ağustos Perşembe günü İsveç'te oynanacak CK Hacken - CFR 1907 müsabakasında UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 20:10
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu İsveç temsilcisi BK Hacken ve Romanya ekibi CFR 1907 Cluj arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, 21 Ağustos Perşembe günü İsveç'te oynanacak müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Hisingen Arena Stadı'nda oynanacak BK Hacken-CFR 1907 Cluj mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

