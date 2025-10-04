Abone ol: Google News

Uğurcan Çakır: Buruk bir sevinç yaşıyoruz

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından "Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz" dedi.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 22:54
Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ"

Liverpool maçı sonrası kısa sürede bir derbiye çıkmanın zor olduğunu belirten Uğurcan, şunları söyledi:

Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz.

