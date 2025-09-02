Uğurcan Çakır Galatasaray'a gitti: Oğlunun adını değiştirmek için başvuru yaptı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası Trabzonspor taraftarı bir baba, oğluna koyduğu "Uğurcan" ismini değiştirmek için hukuki yollara başvurdu.