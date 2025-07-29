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Uğurcan Çakır, Monaco'ya gitti: Transfer dedikodusu alevlendi...

Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, 3 günlük izinde soluğu Monaco'da aldı. Uğurcan'ın eşiyle birlikte Monaco'ya tatile gitmesi transfer dedikodularını da artırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 08:43
Uğurcan Çakır, Monaco'ya gitti: Transfer dedikodusu alevlendi...

Erzurum kampını noktalayan ve 3 gün izne çıkan Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır, Monaco'ya tatile gitti.

Tecrübeli eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Monaco'da olduğunu belgeledi.

Uğurcan Çakır'ın eşiyle birlikte tercihini Monaco'dan yana kullanması transfer dedikodularına da neden oldu.

MONACO, TRABZONSPOR'A TEKLİF YAPMIŞTI

Bilindiği üzere Monaco, deneyimli file bekçisi için kısa süre önce Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.

Ligue 1 temsilcisi, Uğurcan Çakır için Monaco'ya 8 milyon euro teklif yapmış, bordo-mavililer ise 15 milyon euro talep etmişti.

Fransız ekibi Monaco'dan Uğurcan Çakır'a teklif Fransız ekibi Monaco'dan Uğurcan Çakır'a teklif

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