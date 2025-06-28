Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “20 milyon euro verseler de satmam” dedi. Açıklama sonrası Çakır ve eşinden Trabzonspor vurgulu paylaşımlar geldi.