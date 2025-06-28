Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken paylaşım

Bir süredir Uğurcan Çakır için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin milli kaleciyle anlaştığı öne sürülmüştü.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çakır-Fenerbahçe haberleri üzerine 20 milyon euro teklif gelse dahi milli kaleciyi Fenerbahçe’ye satmayacağını söyledi.
DOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI PAYLAŞTI
Doğan’ın bu sözleri üzerine Uğurcan Çakır’dan ve eşinden Instagram’da dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Çakır, bordo mavililerin 2021-2022 yılında kazandığı Süper Lig kupasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafını paylaştı.
EŞİNDEN DE BİR PAYLAŞIM GELDİ
Ardından eşi Kübra, aile boyu Trabzonspor formalarının üstlerinde olduğu bir fotoğrafı Instagram hikayelerini ekledi ve bordo mavili kalple paylaşıma Uğurcan’ı etiketledi.
Bu paylaşımlar sonrası Uğurcan Çakır-Fenerbahçe transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.