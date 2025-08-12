Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri

Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Bordo-mavili ekibe mücadeleyi kazandıran golü; 49. dakikada yeni transfer Paul Onuachu kaydetti.

Maçın ardından Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLDUĞU BİR SEZON OLUR"

Şampiyonluk temennisinde bulunan Uğurcan, şunları dedi:

Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah.

"RAKİPLERİMİZ İYİ ANALİZ ETMESİN"

Takımın oyun formasyonuyla ilgili soruya esprili bir şekilde yanıt veren tecrübeli file bekçisi, "Taktikleri burada vermeyeyim. Rakiplerimiz iyi analiz etmesin." ifadelerini gülerek söyledi.

"KENDİ PERFORMANSIMI DEĞERLENDİRMEME GEREK YOK"

Kendi performansını değerlendirmeyen Uğurcan, şu şekilde konuştu: