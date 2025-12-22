Uğurcan Çakır'ın aracındaki plaka detayı dikkat çekti

- Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olduktan sonra Bebek'te lüks aracıyla görüntülendi.
- Aracındaki '61 CKR' plakası dikkat çekerken, Çakır "Şampiyon olacak mısınız?" sorusuna "İnşallah olacağız." yanıtını verdi.
- 30 milyon TL değerindeki aracında Trabzon'un plaka kodunu taşımaya devam etmesi ilgi çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, Bebek'te bir mekan çıkışında lüks otomobiliyle görüntülendi.
30 milyon lira değerindeki otomobiliyle görüntülenen Uğurcan Çakır'a, mekan çıkışında “Şampiyon olacak mısınız?” sorusu yöneltildi.
Deneyimli kaleci, bu soruya “İnşallah olacağız.” yanıtını verdi ve aracına bindi.
PLAKAYI DEĞİŞTİRMEDİ
Öte yandan Antalyalı milli kalecinin 30 milyon TL değerindeki otomobilinde Trabzon'un 61 plaka kodunun olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Çakır'ın 61 numaralı plakasını değiştirmediği görüldü.