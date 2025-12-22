Uğurcan Çakır'ın aracındaki plaka detayı dikkat çekti Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır dün akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çakır'ın lüks aracında kullandığı '61 CKR' plakası ise gündem oldu.