Abone ol: Google News

Ümraniyespor, Hatayspor'u iki golle geçti

Ümraniyespor, 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:53
Ümraniyespor, Hatayspor'u iki golle geçti
  • Ümraniyespor, 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u 2-0 yendi.
  • Goller Batuhan Çelik ve Benny'den geldi.
  • Ümraniyespor puanını 27'ye çıkardı, Hatayspor 7 puanda kaldı.

1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Batuhan Çelik ve 90. dakikada Benny kaydetti.

ÜMRANİYESPOR, ART ARDA 2. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kazanan Ümraniyespor, 27 puana ulaştı. Ligde galibiyeti bulunmayan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

Eshspor Haberleri