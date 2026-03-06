Ümraniyespor, Sarıyer deplasmanında kazandı

Ümraniyespor, 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sarıyer'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
1. Lig'in 29. haftasında Sarıyer ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçı konuk takım Ümraniyespor 2-1'lik skorla kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Benny ve 41. dakikada Batuhan Çelik kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 64. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.
LİGDEKİ DURUMLARI
15. sırada yer alan Ümraniyespor puanını 35 yaptı. 16. sırada bulunan Sarıyer ise 35 puanda kaldı.
