Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield’daki mücadelede avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

"LIVERPOOL FARKLI KAZANACAK"

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, yaptığı tahminle dikkat çekti.

Çakar, Liverpool’un sahasında çok farklı bir galibiyet alacağını öne sürerek, Galatasaray adına zor bir gece olacağını dile getirdi.

Çakar, İngiliz ekibinin 7-8 gol atabileceğini iddia etti.

İngiliz ekibinin formsuz görüntüsüne rağmen büyük maçlarda farklı bir performans sergileyebileceğini ifade eden Çakar, Anfield atmosferinin belirleyici olacağını savundu.

Çakar son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Liverpool şehrinde Galatasaray tarihinde yer tutacak bir maç oynanacak. Liverpool geçen yılın şampiyonu, şu anda yerlerde sürünüyor kabul ama futbolun o mistik devinimi içinde patlama olur. Ve maalesef Anfield Road’da Galatasaray’ı darmadağın edecek"