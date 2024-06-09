Vagner Love'dan Türkiye itirafı: Bana göre en iyisi Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love, Türkiye için övgü dolu sözler kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten Vagner Love, bu dönemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Brezilya, Rusya, Fransa, Danimarka ve Kazakistan gibi ülkelerde top koşturan 39 yaşındaki Vagner Love, Türkiye'ye övgü yağdırdı.

Sambacı forvet şu ifadeleri kullandı:

Türkiye kültürü, mutfağı ve sıcak ortamıyla beni olumlu yönde şaşırttı. Danimarka'nın Erne şehrinden geçmek hem hava koşulları hem de bölgenin sakinliği nedeniyle zorluydu. Her ülkenin kendine has özellikleri ve benzersiz deneyimleri var ama Türkiye yaşanacak özel bir yer olarak öne çıktı. Brezilya inanılmaz bir yer ama Türkiye çok muhteşem bir ülke dostum.

"Eşim aynı fikirde değil"