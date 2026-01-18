Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Galatasaray ligin ikinci yarısına beraberlikle başladı.

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında katıldığı yayında mücadeleyi değerlendirdi.

"GALİBİYETİ HAK ETMEDİLER"

Dilmen maça ilişkin, "Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon.

Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok." dedi.

"BASKIYA DAYANAMAYAN BİR ANLAYIŞ VAR GALATASARAY'DA"

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü,

Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder.



Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu.

"KORKUDAN 2 TANE OYUNCU ALACAKLAR"

Transferle ilgili dikkat çeken bir çıkış yapan Dilmen, "Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor.

Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten." ifadelerini kullandı.