Valentin Rosier'den Beşiktaş itirafı geldi

La Liga ekibi Osasuna formasına giyen Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyeri hakkında ABD merkezli RG sitesine açıklamalarda bulundu.

Fransız oyuncu, Beşiktaş'ta geçirdiği günlerden övgüyle bahsetti.

Rosier, "Beşiktaş'tayken hayatı bir kral gibi yaşıyorsun. Dışarı çıktığında özel şoförün var, herkes seninle fotoğraf çektirmek istiyor ve inanılmaz bir taraftar kitlesiyle maç günü atmosferi oluyor. Kendini önemli hissediyorsun." dedi.

"KRAL GİBİ YAŞIYORSUN, KENDİNİ ÖNEMLİ HİSSEDİYORSUN"

Sözlerine devam eden Fransız oyuncu, "Beşiktaş'la imzaladığımda Türkiye'deki seviye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Biraz kolay olabileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Çok güzel bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunun devre arasından Sporting'den transfer olan Rosier, Türkiye'de 37 maçta 3 gol ve 7 asistle parlamış, 3 kupalı sezonda adından söz ettirmişti.