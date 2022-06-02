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    Valerien Ismael'in raporu belli oldu! Beşiktaş'ta kimler gidecek?

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda, yeni sezonun yapılanmasına başlandı. Bu kapsamda bazı oyuncular takımda kalırken, bazıları ise gidecekler listesinde yerini aldı.
    • 02.06.2022 - 12:10
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    Valerien Ismael'in raporu belli oldu! Beşiktaş'ta kimler gidecek?

    Sergen Yalçın ile yeniden sezona başlayan ancak işler umulduğu gibi gitmeyen Beşiktaş'ta takımın başına Önder Karaveli geldi.

    İlk başlarda iyi bir çıkış yapan Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edileceği konuşuluyordu.

    Ancak takımın aldığı yenilgiler Karaveli'nin sonunu getirdi ve Ahmet Nur Çebi yönetimi yeni teknik patronunu belirledi.

    Takımın başına Valerien Ismael gelirken, yeni sezona ilişkin yapılanma ise lig sona ermeden başladı.

    Yeni teknik patron Valerien Ismael, takımdan gidecek olan futbolcuların listesini büyük oranda belirledi.

    Bu kapsamda hangi futbolcuların gideceğini öğrenmek isteyenler, "Beşiktaş'ta kimler gidecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Beşiktaş'ta kimler gidecek? İşte yanıtı...

    Beşiktaş'ta kimler gidecek?

    NTV SPOR'un haberine göre; Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı.

    Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş’a veda ediyor. Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi.

    Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdulkerim Bardakçı transferine de onay verdi.

    Fransız çalıştırıcı, Konyaspor’un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi.

    Valerien Ismael in raporu belli oldu! Beşiktaş ta kimler gidecek? #1


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