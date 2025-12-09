Vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı izledi! Sakaryaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakaryaspor, 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı takım, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

İDMANA ZİYARET

Öte yandan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, antrenmanı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Doğan ve Alemdar, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

"GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen vali Doğan, sezonun başından itibaren süreci takip ettiklerini, bulunulan noktanın kötü olmadığını belirtti.

Sakaryaspor'un her zaman arkasında olduklarına dikkati çeken Doğan, "Doğru destek ve yüksek motivasyonla çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Sizler de üzerinize düşeni yaptığınız sürece güzel sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki sürecin inşallah daha olumlu ilerlemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ODAKLANIN"

Alemdar ise futbolcuların sahadaki mücadelesine ve emeğine saygı duyduğunu, kulübün şehir için yalnızca takım değil, aynı zamanda marka olduğunu aktardı.

Sakaryaspor'un geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ve ülke sporuna futbolcular kazandırdığını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti: