Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i üç golle geçti

1.Lig'in 8. haftasında Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.
Van Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Vanspor FK, 3-0'lık skorla kazandı.
Vanspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Francesc Regis Crespi, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7. dakikada Medeni Bingöl kaydetti.
HASRET SONA ERDİ
Hakan Kutlu'nun ekibi Vanspor FK, bu galibiyetin ardından 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Vanspor FK, puanını 12'ye yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Vanspor FK, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.