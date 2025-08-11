Vanspor geri dönerek Boluspor'u yendi

1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, Vanspor'u ağırladı.

Karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada kendi kalesine Oulare, 79. dakikada Vlachomitros ile 90+1. dakikada Jefferson attı.

Boluspor'un sayılarını 6. dakikada Doğan Can Davas ile 21. dakikada Rasheed kaydetti.

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Vanspor, ligdeki bir sonraki maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Puanla tanışamayan Boluspor ise Sarıyer deplasmanına gidecek.

BOLUSPOR: 2 - VANSPOR: 3

Hakemler: Egemen Artun, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

Boluspor: Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Oulare (Dk. 43 Ensar Bilir), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lico, Balbudia, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 86 Buğra Çağıran), Rasheed (Dk. 78 Boakye), Hasani

Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Muhammet Çavuşoğlu, Erdem Seçgin, Mert Çölgeçen (Dk. 65 Jefferson), Regis, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sebahattin Destici), Traore (Dk. 85 Mehmet Özcan), Vlachomitros (Dk. 90+4 Memet Manış), Batuhan Kör (Dk. 65 Cedric)

Goller: Dk. 6 Doğan Can Davas, Dk. 21 Rasheed (Boluspor), Dk. 41 Oulare (KK), Dk. 79 Vlachomitros, Dk. 90+1 Jefferson (Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Vlachomitros (Vanspor), Dk. 32 Oulare (Boluspor)