Vanspor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

1. Lig'de mücadele eden ve 16 hafta sonunda topladığı 21 puanla 12. sırada yer alan Vanspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu'ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.