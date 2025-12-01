VAR devreye girdi! Kadıköy'de gol iptal edildi

- Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Edson Alvarez ile gol buldu.
Süper Lig'de 14. haftanın kapanışı dev bir maça sahne oldu.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında iptal kararı çıktı.
VAR'DA İZLEDİ, İPTAL ETTİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu.
Bu dakikada yaşanan pozisyonda top Alvarez'den ağlara gitti.
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret eden hakem Kol, golü iptal etti.