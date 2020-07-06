Vedat: İkinci golden sonra Ferdi'den özür diledim

Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ikinci golden önce topu kendisine atması için çok bağırdığını ancak gol olunca kendisinden özür dilediğini söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Ferdi'nin attığı ikinci golle ilgili olarak FB TV'ye konuşan Vedat Muriç, "Attığı ikinci golde çok ısrar ettim. Ferdi diye 3 kez bağırdım. Ama gol olunca özür diledim. Çok güzel bir gol olduğunu söyledim. Ferdi genç bir kardeşimiz. Önü çok açık. Bu yaşta Fenerbahçe’yi yakalamış bir kardeşimiz. Kendini daha da geliştirip kaderini daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.