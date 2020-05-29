Vedat Muriç: Fenerbahçe'de mutluyum Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vedat Muriç, transfer sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğu bilinen 26 yaşındaki golcü, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''KARARI FENERBAHÇE VERECEK''

Bir Arnavut spor sitesinin sosyal medya canlı yayınında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Muriç, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim." dedi.

Kosovalı golcü, ''Kararı Fenerbahçe verecek. Önce onların isteği gelir. Ardından benim. Ben taraftarı olduğum takımda oynamaktan mutluyum.'' açıklamasında bulundu.

TRANSFER ETMEK İSTEYENLER

İtalya, Fransa ve İngiltere'den talipleri olduğu bilinen Vedat Muriç'i isteyen kulüpler ise şu şekilde:

Tottenham (İngiltere)

Rennes (Fransa)

Nice (Fransa)

Napoli (İtalya)

Lazio (İtalya)



