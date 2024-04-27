Leonardo Bonucci yurt dışına gitti

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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı lacivertli takımda 3 isim kadroya alınmadı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Teknik ekip kararıyla alınmadı
Bu oyuncular, geçen hafta oynanan Sivasspor maçında da teknik ekip kararıyla kadroya alınmamıştı.
İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Yurt dışına gitti
Öte yandan İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin geçtiğimiz akşam gece kulübünde alkollü olarak görüntülenmesinin ardından yurt dışına gittiği belirtildi.
Tecrübeli oyuncu 2 Mayıs'a kadar yurt dışında olacak.
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