Victor Nelsson, Galatasaray kararını açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Victor Nelsson, ülkesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınından Bold'a konuşan Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray'a geri dönmeyeceğini açıkladı.

GALATASARAY DEFTERİNİ KAPATTI: OLANLAR HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Nelsson, "Bu yaz neler olacağını göreceğiz. Ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim." dedi.

Sözlerine devam eden Nelsson, "Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

"SÖZLEŞMEMİ UZATMAK ZORUNDA KALDIM"

Danimarkalı savunma oyuncusu, "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar." dedi.

"VERONA'DA ÇOK MUTLUYUM"

27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Verona'da olduğum için çok mutluyum. Burası, harika bir teknik kadroya, muhteşem bir şehre sahip iyi bir kulüp." dedi.

Nelsson, Hellas Verona'nın kendisi için olan satın alma opsiyonu için yorum yapmadı.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nelsson, İtalyan ekibinde bu sezon 11 maçta süre buldu.