Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt’ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

BU SEZON 14. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.