Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 8, toplamda da 14. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 22:14
  • Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yendi.
  • Victor Osimhen, maçın 26. dakikasında penaltıdan gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e, toplamda ise 14'e çıkardı.
  • Osimhen, 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt’ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

BU SEZON 14. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

