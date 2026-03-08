Victor Osimhen, bu sezonki 18. golünü kaydetti

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 39. dakikasında Leroy Sane’nin ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GOL SAYISINI 18'E ÇIKARDI

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 11. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 18’e çıkardı.

Osimhen ayrıca kariyerinde Beşiktaş’a da 2. golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika saha kaldı.