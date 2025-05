Victor Osimhen: Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.

Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU TAKIMLA GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir adım daha. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum!!!! Galatasaray taraftarlarına; enerjiniz bize güç veriyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Az kaldı, lig şampiyonluğu parmaklarımızın ucunda. Dans ayakkabılarını hazırlamaya başlama zamanı! Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak Çarşamba günü. Türkiye Kupası finali. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim: Gurur, tutku ve kupalarla.