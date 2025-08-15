Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçında formayı giydi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında Victor Osimhen sahne aldı.

YEDEK BAŞLADI

Geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında kiralık oynayan ve bu sezon 75 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Nijeryalı golcü Osimhen, ilk kez kadroda yer aldı.

Önceki sezonu gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki forvet, yedek bekledi.

OYUNA GİRDİ

Yıldız isim, dakikalar 61'i gösterdiğinde ise sahaya girdi. Osimhen, Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu.