Victor Osimhen, Galatasaray'dan bir kez daha ek süre istedi

Galatasaray ve Al Hilal, Victor Osimhen için transfer girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Son teklifi reddedilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Osimhen’e 45 milyon euro yıllık ve bonuslar içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Nijeryalı yıldızın, Galatasaraylı yetkililerden bir kez daha süre istediği öğrenildi.

YİNE SÜRE İSTEDİ

Bonservisi Napoli’de bulunan 26 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli tam 75 milyon euro.

Bu bedel, 15 Temmuz tarihine kadar geçerli ve Galatasaray yönetimi bu süre dolmadan oyuncudan net bir yanıt almak istiyor.

Çünkü kulübün hem maaş bütçesi hem de bonservis harcaması, Osimhen transferine göre şekillenecek.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Torino ekibi, uzun süredir listesinde yer alan Victor Osimhen için ciddi adımlar atmaya başladı.

Teknik direktör Igor Tudor'un özellikle istediği isimlerin başında gelen Nijeryalı golcüyle hafta sonu temasların sıklaştığı belirtilirken, Juventus'un ilk hedefi oyuncuyu ikna etmek.

TEMASLAR SIKLAŞTI İDDİASI

Siyah-beyazlılar, Osimhen'in maaş beklentisini netleştirmeyi hem de Napoli ile yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli üzerine pazarlıklara başlamayı planlıyor.

Juventus'un gündeminde Lille forması giyen Jonathan David de yer alıyor ancak Osimhen transferi, kulübün öncelikleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.