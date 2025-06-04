Victor Osimhen kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması

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2024-2025 futbol sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak çifte zafer yaşayan Galatasaray'ın ana gündem maddesi Victor Osimhen.

Gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismin geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok takımla adı anılan Osimhen'in vereceği karar futbolseverleri meraklandırıyor.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Attığı kritik gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, birçok takımın gündeminde yer alıyor.

Chelsea, Manchester United, Barcelona, Juventus ve Al Hilal'in gündeminde yer alan Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basını, Osimhen'in Al Hilal'le anlaşmaya vardığını duyursa da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişmeyi duyurdu.

"YÜZDE 51 KALIR"

Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Osimhen önemli. Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. Yüzde 51 kalır olarak görüyorum.

"SEZONUN EN FLAŞ İSMİYDİ"

Okan Buruk ayrıca, şu şekilde konuştu:

Bence Osimhen sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım almak isteyecektir. Biz Osimhen'in Icardi'nin durumuna göre, Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı.

BİRÇOK REKOR KIRDI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.

Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı.

2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı.

Yıldız isim, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.