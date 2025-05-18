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Victor Osimhen şampiyonluğu roman havasıyla kutladı

Victor Osimhen şampiyonluğu roman havasıyla kutladı Victor Osimhen, her maç sonu sosyal medya hesabından paylaştığı dans eden Galatasaraylı taraftar ile buluştu. Ortaya eğlenceli anların çıktığı dakikalar böyle görüntülendi...