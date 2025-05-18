Haber Merkezi
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yendi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı kırmızılıların ilk golünü Victor Osimhen attı.
Sezonun yıldızı olan Nijeryalı golcünün her maç sonrası hikayesinde paylaştığı dans eden taraftar, akşam oynanacak maç için yola çıkmıştı.
ŞARKIYI AÇTILAR, KARŞILIKLI OYNADILAR
İşte o taraftar maç sonu Osimhen'le buluşturuldu.
Bir araya gelen ikili açılan şarkıyla birlikte dans etmeye başladı.
O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.
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