Victor Osimhen takımdan ayrı çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, bir günlük iznin ardından gözünü Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisine çevirdi. Sabah yapılan antrenmanla birlikte hazırlıklar resmen başladı.

Derbi öncesi sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen isim Victor Osimhen oldu.

TAKIMLA YAPILAN ANTRENMANDA YER ALMADI

Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız, sabah antrenmanında takımla birlikte yer almadı.

Osimhen'in, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yıldız futbolcunun durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin en kritik gündem maddesi oldu.

Sakatlığının ardından Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkan Osimhen, 72 dakika görev yapmış ve kramp nedeniyle oyundan alınmıştı.