Victor Osimhen transferi dünya basınında gündem oldu

Galatasaray, kiralık aşkı Victor Osimhen'de mutlu sona ulaştı...

Nijeryalı yıldız, dün akşam İstanbul'a geldi. Nijeryalı golcüyü çok sayıda taraftar, coşkuyla karşıladı.

Victor Osimhen transferi, tüm dünyada yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılılarda geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere dünya basınında geniş yer verildi.

İşte dünya basınında atılan bazı manşetler...

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

"Osimhen Türkiye'ye doğru... Haftalardır süren zorlu görüşmelerin ardından Nijeryalı golcü, Napoli'den ayrılıp Galatasaray'ın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Osimhen ile uzun süren görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, forvet oyuncusu artık Galatasaray'da yeni bir maceraya, bu sefer kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle başlamaya hazır."

MARCA (İSPANYA)

"Artık resmi olarak, tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Victor Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra, İstanbul kulübü, Napoli'den 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Osimhen'i satın aldı. Bu, Türk futbolu tarihindeki en pahalı transfer oldu... Beşiktaş'ın bu yaz Benfica'ya Kökçü için ödediği 25 milyon euroyu çok büyük bir farkla geride bırakarak. Türk liginin MVP’si... oldukça net bir şekilde. Öte yandan, Galatasaray, José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Osimhen'in yanı sıra, Bayern'den yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sané, Monaco'dan Jakobs ve Lens'ten Frankowski transfer edildi. Harika bir takım kurdular."

VOETBAL NIEUWS (HOLLANDA)

"Osimhen Galatasaray'ı seçti: 75 milyonluk rekor transfer tamamlanıyor. Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve etkileyici bir sezon geçirdi. Al-Hilal'den de aralarında bulunduğu daha cazip teklifler alsa da, ne pahasına olursa olsun İstanbul'a dönmek istedi."

MOTO CICLISMO (PORTEKİZ)

"Victor Osimhen beklentileri altüst ederek Galatasaray'a hamle yaptı ve 75 milyon euroluk transfer çılgınlığına yol açtı. Futbol dünyasını yeniden şekillendirecek beklenmedik bir gelişmeyle, Napoli'nin güçlü forveti Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek bu transfer, futbol dünyasında yankı uyandırmaya aday."

II MATTINO (İTALYA)

Artık eski Azzurri'nin dokuz numarası olan ve Napoli ile 2023 İtalya şampiyonu olan oyuncu, Galatasaray'ın yeni oyuncusu. Transfer şu anda resmi onayı bekliyor. Galatasaray bu öğleden sonra (neredeyse) forvetin Türkiye'ye gelişini duyurdu. Türk kulübü, forvetin Türkiye'ye gelişini YouTube'da 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenen canlı bir videoyla duyurdu.

RMC SPORT (FRANSA)

Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Türk kulübü Galatasaray ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız isim 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den kesin olarak ayrıldı. Öğleden sonra İstanbul havaalanında binlerce taraftar ile karşılanan oyuncu, bu Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçında (öğleden sonra 8) taraftarlara resmi olarak sunulacak.

AS (İSPANYA)

"Osimhen, Galatasaray'da kendini evinde gibi hissetti. Galatasaray taraftarlarının ona gösterdiği sevgi ve ilgi, Osimhen'in kulüpte kalma kararını vermesinde belirleyici oldu. Hatta, Türkiye'de kalmak için Suudi Arabistan futbolundan gelen büyük teklifler dahi reddedildi."

GOAL

"Victor Osimhen ile Napoli arasındaki ilişki kötü sona ermedi, çok kötü sona erdi. Sonunda, Diego Armando Maradona'nın 33 yıl sonra Napoli'yi tekrar İtalya'nın zirvesine taşıdığı takımı terk etti. İki yıl önce, Osimhen'in Napoli'den bu şekilde ayrılacağını düşünmek hayal ürünüydü."