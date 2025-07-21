Victor Osimhen transferi sonrası Alvaro Morata'ya veda ediliyor

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile anlaşma sağladı.
Bu transferin ardından İspanyol forvet Alvaro Morata'nın takımdan ayrılması da kesinleşti.
COMO'YA TRANSFER OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Buna göre Morata, tekrar İtalya’ya dönüyor...
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi kısa süre içinde tamamlanacak.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Tarafların 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade edildi.
Öte yandan geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmaya çıkan Alvaro Morata, bu süreçte 7 gol atıp 3 asist üretti.
İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.