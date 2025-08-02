Victor Osimhen tv100'e konuştu: Evime döndüm, çok mutluyum

Futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük gün geldi.

Şampiyon Galatasaray, hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile kozlarını paylaşıyor.

Maç öncesinde ise Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, tv100 canlı yayınında Harika Ertunç’un sorularını yanıtladı.

"GALATASARAY’DA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Osimhen yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

“Teşekkürler. Tekrardan evime geldim. Galatasaray’da kendimi çok iyi hissediyorum. Burası ailem. Buraya gelmeden önce hemen düşündüm ve karar verdim hiçbir şekilde kararsız kalmadım. Transferin gerçekleşmesi için her şeyimi verdim. Başkanımıza ikinci başkanımıza Okan hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldim ve çok mutluyuz çok büyük bir aile olduk.

“BURAYI KENDİ EVİM GİBİ GÖRÜYORUM”

Karar vermem sürecimde birçok aktör oldu. En büyüğü taraftarlar ve kızım. Kızım burayı çok seviyor. Kızımın bana verdiği destek ve taraftarımızın bana verdiği yoğun destek, tutku ve sevgiden dolayı karar verdim. Buraya gelmekten çok mutluyum burayı kendi evim gibi görüyorum”

OSİMHEN 3. SIRADA

Nijeryalı yıldız için 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi.

26 yaşındaki forvet oyuncusu, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda da transfer rekoru kırdı. Daha önceki rekor, 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında bir kulübün ödediği en yüksek bonservis bedeli rekorunu da ele geçirdi.

Osimhen transferi, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde diğer sezonlar da dahil edildiğinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon euroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

Osimhen, Süper Lig'de 30 maçta attığı 26 gol ile geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.