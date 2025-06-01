Victor Osimhen, veda paylaşımını anında sildi!

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Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılardaki kontratının sonuna geldi.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Osimhen'in adı birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcü için fırsat kolluyor.

PAYLAŞIMI ANINDA KALDIRDI

Öte yandan Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı.

Osimhen için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Osimhen yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı.

KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın hazır kıta beklediği başarılı golcünün transferle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.

Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı.

2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı.

Yıldız isim, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.