Victor Osimhen yarışı kızışıyor: Liverpool'dan dev takas teklifi

Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'de belirsizlik sürüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in teklif üstüne teklif yaptığı Nijeryalı golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Pes etmeyen Suudi Arabistan temsilcisi, teklifini 4 yıl için 160 milyon euro olarak revize etti.

HEM GALATASARAY HEM AL-HILAL TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Victor Osimhen henüz Al Hilal'e yanıt vermese de Galatasaray cephesi de Osimhen'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti.

Sarı-kırmızılıların teklifinde çeşitli bonusların da yer aldığı öğrenildi.

Osimhen için Al Hilal ile yarışan Galatasaray, Liverpool'un da devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı.

LIVERPOOL DA TALİP OLDU

İtalyan Sport Mediaset'in haberine göre; İngilizler, Darwin Nunez'i kadrosuna katmak isteyen Napoli'ye karşı teklifte bulundu.

Victor Osimhen için Darwin Nunez'in yanı sıra İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa da önerildi.

NUNEZ VE CHIESA'YLA TAKAS TEKLİFİ

Napoli Başkanı Aurelio Di Laurentiis ise bu iki ismin yanı sıra Liverpool'dan 17 milyon sterlin talep etti.

İki takım arasında görüşmeler sürüyor. Galatasaray cephesinin de gözü kulağı düşünmek için süre isteyen Victor Osimhen'de.