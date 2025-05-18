Victor Osimhen'den ayrılık sorusuna cevap!

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Galatasaray forması giyen yıldız isim Victor Osimhen, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynanan ve 3-0'lık kazanılan Türkiye Kupası finalinin ardından Beyaz TV'Ye açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in röportajı, cumartesi akşamı yayınlanan programda kullanıldı.

"BU HER ZAMAN BÖYLEYDİ"

Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini sarf etti.

"ONLAR HER ZAMAN BÖYLEYDİLER BİLİYORSUN"

Nijeryalı golcü, "Taraftarlar senin adını 3 kez söyledi oyundan çıktığın anda. O an nasıl hissettin?" sorusunun ardından, "Onlar her zaman böyleydiler biliyorsun." dedi.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Osimhen, "Ardından sayın başkan Dursun Özbek'e seslendiler." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

AYRILIK YANITI

Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.

39 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 35 gol attı ve 8 asist yaptı.