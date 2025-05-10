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Haber Merkezi

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Trabzonspor maçının ardından şampiyonluk mesajı verdi.

"DANS AYAKKABILARINIZI GİYİN, KUTLAMA VAKTİ"

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından çıkışa yöneldiği sırada basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.

Osimhen, "Taraftara bir mesajın var mı?" sorusunun ardından, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.