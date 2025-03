Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen geleceğiyle ilgili konuştu

Haber Merkezi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Osimhen, hakkındaki transfer söylentileri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.

"HER MAÇA 3 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olacağını söyleyen Osimhen, "Şampiyonluk yarışında avantajlıyız. Her maçı kazanacak kaliteye sahibiz. Bunun için mücadele ediyor. Her maça 3 puan almak için çıkacağız ve şampiyonluğu kazanan takım olacağız. Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazanıyorduysak, aynı şekilde devam edeceğiz. En büyük avantajımız da bizi her yerde destekleyen, her maçımızda ev sahibi avantajı yaşatan taraftarımız olacak." dedi.

"SEZONU ŞAMPİYON KAPATMAK İSTİYORUM"

Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'ı, taraftarlarımızı, hocalarımı ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İlk günden beri gördüğüm tek şey sevgi oldu. Bu nedenle Galatasaray ile sezonu şampiyon kapatmak için her şeyi yapmak istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek, takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Tüm takım şampiyonluğa odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA BİRLİK BERABERLİK HAVASI VAR"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, "Bence ister oynayanlar ister yedek kalanlar olsun herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Takımda şu an bir birliktelik havası var. Ben de bunu görünce sahada savunmaya yardım ediyorum, markaja geliyorum. Takım savunması için elinden geleni herkes yapıyor." sözleriyle konuşmasını sürdü.

DEVRE ARASI GELEN TEKLİFLERE BAKMADIM: AKLIMDA TRANSFERLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCE YOK

Osimhen son olarak Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Devre arasında transfer teklifleri geldi ama dönüp hiçbirine bakmadım bile! Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Sezonu şampiyonlukla bitirdikten sonra transfere bakarız, şu an kafamda transfer ile ilgili tek bir düşünce bile yok."