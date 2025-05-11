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DHA

Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından 11 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Mert Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’den maçta giydiği formasını aldı.

Küçük taraftar, Osimhen’in formasını karşılaşma için Almanya’nın Bremen kentinden Trabzon’a gelen Şahin Karaarslan’a verdi.

"KOLEKSİYONUM İÇİN ALIYORUM"

Osimhen’in formasını alan Şahin Karaarslan, şunları dedi:

Almanya, Bremen’den maç için geldim. Osimhen formasını kaçırmak istemedim. Koleksiyonum için alıyorum.

"BEN FORMAYI GÖSTERDİM O DA VERDİ"

11 yaşındaki Mert Yılmaz ise şu şekilde konuştu: