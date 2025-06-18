Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor

Haber Merkezi

Galatasaray, transfer gündemini Victor Osimhen'in vereceği karara göre şekillendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün karar sürecini sabırla takip ediyor ve bu kritik hamle netleşmeden başka bir adım atmayı düşünmüyor.

Oyuncu cephesinde ise Kulüpler Dünya Kupası için açılan özel transfer döneminde Al-Hilal'in milyonlarca euroluk teklifine rağmen Osimhen, şimdilik beklemede.

OSIMHEN BEKLEMEYE ALDI

Nijeryalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan yoğun ilgi sürüyor.

Al-Hilal'in daha önce 5 kez reddedilmesine rağmen ısrarla Osimhen'in peşini bırakmadığı, son teklifini ise yıllık 50 milyon euroya yükselttiği öğrenildi.

Öte yandan Juventus'un da yeniden devreye girmesi, Galatasaray cephesinde dikkatle izleniyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ BASKI YAPMIYOR

Galatasaray yönetimi, süreci tamamen Osimhen'in inisiyatifine bırakmış durumda. Yıldız oyuncunun ay sonuna kadar kararını açıklaması beklenirken, yönetim herhangi bir baskı kurmuyor.

Oyuncunun tercihine göre devreye girecek olan sarı-kırmızılılar, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde forvet transferi için düğmeye basacak.

B PLANI HAZIR

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kararına göre yol haritasını belirleyecek.

Alternatifler üzerinde hazırlıklar tamamlanmış durumda ancak kulüp, elindeki bütçe ve limitler doğrultusunda aceleci davranmaktan kaçınıyor.

Yönetim, bu süreci sabırla yönetip en doğru adımı atmak istiyor.

PREMIER LİG HAYALİ

Diğer yandan Osimhen’in uzun vadeli hedeflerinden biri, Premier Lig’de oynamak.

Şampiyonlar Ligi’ne dönme ihtimali Türkiye’de mümkün olsa da, İngiltere her zaman farklı bir rüyaydı. Manchester United gibi kulüplerin ilgisi biliniyor, ancak astronomik teklifler beklenmiyor.

Premier Lig’in cazibesi hala güçlü ancak bunun bir bedeli var: Daha düşük maaş.

Osimhen’in önünde artık fazla zaman kalmadı. Seçimini yapacak ve bu karar sadece kariyerini değil, transfer piyasasını da yeniden şekillendirecek.