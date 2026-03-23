Victor Osimhen'in satın alacağı iddia edilmişti: İstanbulspor'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili, Türkiye'den kulüp satın almaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında 75 milyon euro bonservis ödediği Osimhen'in 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u alacağı öne sürüldü.

Afrika basınından Afrik Foot'un haberine göre; Osimhen İstanbul ekibinin patronu olacak.

Bu yatırımla Osimhen, sadece kulübün sahibi olmak değil Nijerya ile Türkiye arasında bir köprü kurmak istiyor.

'OSIMHEN, İSTANBULSPOR'U SATIN ALACAK' İDDİASI

Habere göre girişim, uzun vadeli bir planlama ve altyapı odaklı bir sistem üzerine yoğunlaşacak. Dev projede ilk adım olarak Nijerya'da bir futbol akademisi kurulacak.

Yaşananların ardından Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun Türkiye'den bir kulüp satın almak için girişimlerde bulunduğu söylentileri üzerine gözler İstanbulspor cephesine çevrildi.

İLK AĞIZDAN CEVAP GELDİ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, söz konusu satın alma iddialarına birinci ağızdan açıklık getirdi.

Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Sarıalioğlu, taraflar arasında herhangi bir temasın dahi olmadığını vurguladı.

"ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

HT Spor'a konuşan Sarıalioğlu, "Victor Osimhen'in İstanbulspor'u satın aldığı iddiaları doğru mu?" sorusuna şu net ifadelerle kapıyı kapattı:

"Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten."