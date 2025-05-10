Victor Osimhen'in sıçrayışı gündem oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Trabzon'da Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata attı.
OSIMHEN'DEN MÜTHİŞ SIÇRAYIŞ
Maçın ikinci yarısında ise ortaya dikkat çeken bir görüntü çıktı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in Trabzonspor ceza sahası içinde yaptığı sıçrayış gündem yarattı.
Nijeryalı ismin bu görüntüsü kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.
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