Victor Osimhen'siz Galatasaray ağır yaralı

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu atarken, sarı-kırmızılıların tek golü 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

OSIMHEN YOKSA, GALİBİYET YOK

Galatasaray, Victor Osimhen'in oynamadığı Trabzonspor maçını kaybetti.

Karşılaşma sonrası ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın olmadığı 4. karşılaşmada da puan kaybetti.

İşte Osimhen'siz Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı maçlar;

-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

-Konyaspor 2-0 Galatasaray

-Trabzonspor 2-1 Galatasaray