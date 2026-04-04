Victor Osimhen'siz Galatasaray ağır yaralı

Galatasaray'ın Victor Osimhen'in forma giymediği 4 maçta da galip gelemedi.
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu atarken, sarı-kırmızılıların tek golü 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.
OSIMHEN YOKSA, GALİBİYET YOK
Galatasaray, Victor Osimhen'in oynamadığı Trabzonspor maçını kaybetti.
Karşılaşma sonrası ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın olmadığı 4. karşılaşmada da puan kaybetti.
İşte Osimhen'siz Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı maçlar;
-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
-Konyaspor 2-0 Galatasaray
-Trabzonspor 2-1 Galatasaray
