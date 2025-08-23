Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönebilir

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye dönebilir.
Africafoot’un haberine göre Kocaelispor, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.
KOCAELİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki Kamerunlu forvetle görüşmelere başladı.
Haberde, serbest durumda olan Aboubakar'a Kocaelispor'un yeniden çıkış yapma fırsatı sunduğu aktarıldı.
TEK SORUN İSTEDİĞİ MAAŞ
Ancak görüşmelerde taraflar arasındaki en büyük pürüz, oyuncunun talep ettiği maaş olarak öne çıkıyor.
Öte yandan geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla toplamda 28 maça çıkan Aboubakar, eski takımına 8 gollük bir katkı sağlamıştı.