Vincenzo Montella: Benim açımdan bu en önemli maçımız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, kaleci tercihleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.”

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Montella, Gürcistan karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, "Benim açımdan bu en önemli maçımız. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

GÜRCİSTAN MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK

Hazırlık sürecine değinen Montella, "Antrenman saatlerimizi yolculuk saatlerimize göre seçiyoruz. Biz istediğimiz taktiksel antrenmanlarımızı yapıyoruz.

Gürcistan çok saygı duyduğum bir takım. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini onurlandırabilmiş bir takım var karşımızda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

ARDA GÜLER’E ÖVGÜ

Genç yıldız Arda Güler hakkında da konuşan Montella, "Arda’nın bu sezon bütün maçlarını izledim. Farklı farklı pozisyonlarda oynadığını gördük.

Öyle bir oyuncu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER TAKIMI ETKİLEMEZ"

Transfer döneminin futbolcuları olumsuz etkilemeyeceğini belirten Montella, "Birçok futbolcu aslında transfer oldu ya da olacaktı. Futbolcular bundan etkilenmez.

Oyuncularımız buraya her geldiğinde hem kalben hem ruhen burada olduklarını her zaman kanıtladılar." dedi.

FORMA REKABETİNE GÜVENİYOR

Tecrübeli teknik adam, kadroda forma rekabetinin değerli olduğunu vurgulayarak, "Bir takımın gerçek değeri sonradan oyuna girdiğinde katkı sağlayacak futbolculardan oluşur. Bizim için endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.

Rekabet bizim için endişe yaratmıyor, takımın değerini yansıtıyor." sözlerini sarf etti.