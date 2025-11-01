Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 20:36
Vincenzo Montella, Galatasaray - Trabzonspor maçını izledi
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı tribünden izledi.
  • Montella, maçı yardımcı antrenörleriyle birlikte protokol tribününden takip etti.
  • Milli takım, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya'ya karşı oynayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella izledi.

Montella, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı protokol tribününden yardımcı antrenörleriyle birlikte takip etti.

MİLLİLER, 2 MAÇA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile oynayacak.

