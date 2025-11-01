Vincenzo Montella, Galatasaray - Trabzonspor maçını izledi

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı tribünden izledi.
- Montella, maçı yardımcı antrenörleriyle birlikte protokol tribününden takip etti.
- Milli takım, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya'ya karşı oynayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella izledi.
Montella, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı protokol tribününden yardımcı antrenörleriyle birlikte takip etti.
MİLLİLER, 2 MAÇA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile oynayacak.