Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri!

Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 90+8. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, ligde Crystal Palace karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK ZORLUK"

Hollandalı savunma oyuncusu, 2-1'lik mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Şu anda en büyük zorluk sakin kalmak! Bunu birçok kez söyledim; asla çok fazla sevinmeyin ya da çok fazla üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin!

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Crystal Palace karşısında performans olarak kötü olduklarını söyleyen Dijk, şunları dedi:

Performansımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama özellikle de bu mağlubiyeti nasıl aldığımızla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz.

GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA

Sözlerine devam eden 34 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı zor bir maçımız var. Bu yüzden hazır olmalıyız.

"BAZEN BU OLABİLİR"

Mağlubiyetin nedeniyle ilgili konuşan deneyimli savunma oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

Temel şeyleri iyi yapamadık. Bazen böyle günler olabilir. Umarım bu sezon bunu yaptığımız tek maç budur.

"PALACE HAK ETTİ"

Van Dijk, sözlerini şöyle noktaladı:

Sorun bizim performansımız. Özellikle ilk yarı, vasatın altındaydı. Bu, düzeltmemiz gereken bir şey. Performansımıza bakmamız gerekiyor, kesinlikle iyi değildi. Hiç iyi değildi! Crystal Palace kazandığı galibiyeti hak etti.

MAÇ 30 EYLÜL'DE OYNANACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Liverpool ile karşılaşacak.