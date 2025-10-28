Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde görev değişimi...

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

"VOLKAN HOCA GELİYOR"

Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan Hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

Demirel son olarak, Bodrum FK'yı çalıştırmış ve 13 maçta 0.77 ortalama elde etmişti.

Öte yandan Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

EROĞLU'YLA YOLLAR AYRILDI

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi: