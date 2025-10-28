Abone ol: Google News

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 14:07
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
  • Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile teknik direktörlük için prensipte anlaştı.
  • Anlaşmanın nihai olması için son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
  • Gençlerbirliği, mevcut teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde görev değişimi...

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

"VOLKAN HOCA GELİYOR"

Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan Hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

Demirel son olarak, Bodrum FK'yı çalıştırmış ve 13 maçta 0.77 ortalama elde etmişti.

Öte yandan Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

EROĞLU'YLA YOLLAR AYRILDI 

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Eshspor Haberleri