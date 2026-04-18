Volkan Demirel: Takımı ligde tutmaya çalışacağız

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Icardi, 35’inci dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Gençlerbirliği’nin tek golü ise 77’nci dakikada Niang’dan geldi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BASİT GOLLER YEDİK"

Demirel, sözlerine şöyle başladı:

Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık.