Volkan Demirel: Takımı ligde tutmaya çalışacağız

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Icardi, 35’inci dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Gençlerbirliği’nin tek golü ise 77’nci dakikada Niang’dan geldi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"BASİT GOLLER YEDİK"
Demirel, sözlerine şöyle başladı:
Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık.
"KAZANSAK KAR OLACAKTI"
Demirel, açıklamalarına şöyle devam etti:
Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız.
"TAKIMI LİGDE TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Volkan Demirel ayrıca şunları dedi:
Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız.